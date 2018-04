Incêndio destrói instalações dos estúdios de Cinecittà

Um incêndio de grandes proporções atingiu na noite desta quinta-feira, 9, os míticos estúdios de cinema Cinecittà, em Roma, segundo divulga o site do jornal Il Messaggero e outros meios de comunicação italianos. O jornais informam que o fogo começou por volta das 22 horas locais e destruiu um hangar de 2 mil metros quadrados utilizado como depósito de cenografia. Uma intensa fumaça invadiu o quarteirão, dificultando o acesso dos bombeiros. Numerosos carros de bombeiros foram enviados ao lugar para apagar as chamas. Os estúdios, situados em um imenso complexo a poucos quilômetros do centro histórico de Roma, completaram 70 anos no mês de abril. Segundo o jornal Corriere Della Sera, ninguém saiu ferido e a parte histórica do estúdio, com a cenografia de clássicos como Ben Hur e de E La Nave Va, de Federico Fellini, estão a salvo.