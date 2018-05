Incansável busca pela imagem

É possível que nem os cinéfilos de carteirinha possam dizer que conhecem a íntegra da obra de Alfred Hitchcock. Ela atravessa cinco décadas, dos anos 1920 aos 70, desenvolve-se em dois continentes (Europa e América) e percorre pelo menos duas mídias, cinema e televisão. Como dar conta disso tudo? A grande retrospectiva do Centro Cultural Banco do Brasil oferece a oportunidade rara para que não apenas os jovens, mas todos possamos (re)ver a totalidade do chamado mestre do suspense. Todo Hitchcock - 54 longas para cinema, três curtas e 127 episódios de TV, onde ele criou a série Alfred Hitchcock Presents. Só louco para negar depois disso a evidência que se imporá, soberana - Hitchcock foi e permanece sendo um dos mais influentes artistas do cinema. O mais?

Você ouve sempre que a cena mais influente de todas é a da escadaria de Odessa, que dura sete minutos, no clássico O Encouraçado Potemkin, de Sergei M. Eisenstein, de 1925. Ela é fundamental, mas seu reinado ficou abalado, 35 anos mais tarde, quando Hitchcock criou o assassinato na ducha em Psicose. Bastaram 45 segundos de filme e 72 planos para instalar uma revolução estética que, desde então, não cessa de crescer. Dali saíram a linguagem da MTV, os clipes musicais (reinventados por Richard Lester com os Beatles), o gore (quando William Friedkin incorporou o sangue que Hitchcock se havia recusado a filmar).

Uma cena não dá conta de uma obra inteira, mesmo que seja a escadaria de Odessa ou o assassinato de Marion Crane, mas vá dizer aos 1001 imitadores de Psicose, que incluem Brian De Palma, Mel Brooks, Woody Allen e Steno. O que ainda leva muita gente a implicar com Hitchcock é um conceito errado. Potemkin é um marco da revolução no cinema e Psicose baseia-se num pulp (de Robert Bloch). Há aí uma diferença de mérito, principalmente se o crítico for de "esquerda". Mas se poderia avançar dizendo que o marco zero da revolução celebrada por Eisenstein, se mudou a história do homem, desembocou num Estado repressivo e policial. O assassinato na ducha, em Hitchcock, é tragédia pura. Subverte o mais hollywoodiano dos temas, a segunda chance (com a volta ao lar). O banho seria a purificação de Marion para voltar para casa, e ela nunca vai conseguir.

Nem Eisenstein nem Hitchcock são responsáveis pelo uso que foi feito depois de suas cenas emblemáticas (nem do que se transformou a revolução russa de 1917). O importante é que, numa mídia popular como o cinema, nascida na feira, Hitchcock foi um incansável pesquisador de formas e imagens. Nascido em Londres, em 1899, morto em Los Angeles, 1980, ele estudou num colégio de jesuítas e foi marcado por uma experiência na infância, quando o pai o enviou com uma mensagem à delegacia e ele ficou preso por uma pequena infração que cometera. Hitchcock queria ser engenheiro. Virou profissional do cinema, primeiro na Inglaterra.

Os anos 1920/30 esculpiram temas e a preferência pelo suspense. Nos 40, em Hollywood, ele descobriu a psicanálise. Nos 50, atingiu a plena maturidade do seu estilo e realizou obras-primas no limite da perfeição. Nos 60, embora imperfeitos, realizou seus mais belos filmes - a implacável trilogia edipiana formada por Psicose, Os Pássaros e Marnie. Pode-se preferir Janela discreta, Um Corpo Que Cai e Intriga Internacional - o próprio Hitchcock gostava mais de À Sombra de Uma Dúvida -, mas o Édipo e a Electra revisitados na trilogia formam um bloco de admirável coerência, incorporando a quintessência dos temas do autor (falso culpado, transferência de culpa, loiras frias etc). Após o limite de Marnie, obra-prima doente (segundo François Truffaut), inicia-se a decadência. Ainda surgem lampejos de gênio, aqui e ali, mas a grandeza de Hitchcock está nos filmes passados. Sua obra celebra a montagem, como a de Eisenstein. A fama é de formalista, que queria controlar a imagem. O melhor de Hitchcock é o seu denso humanismo.