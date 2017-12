Inadimplente, Michael Jackson pode perder Neverland

O famoso rancho Neverland, na Califórnia, que pertence a Michael Jackson, será embargado e levado a leilão em 19 de março caso o pop star não pague uma dívida de US$ 25 milhões (R$ 50 milhões), segundo documentos de cartório exibidos na terça-feira, 26. Notícia surge em meio às comemorações dos 25 anos do álbum de maior sucesso do pop star, Thriller, considerado uma obra-prima por muitos críticos. Veja também: Nove motivos para o eterno culto a 'Thriller' Roger Friedman, colunista de celebridades da Fox News, disse no site do canal (www.foxnews.com) que Jackson foi formalmente notificado do embargo, segundo um documento de cinco páginas inscrito no cartório do condado de Santa Barbara. "O sr. está inadimplente com relação a uma escritura fiduciária [...]. Caso não aja para proteger sua propriedade, a mesma poderá ser levada a venda pública", diz o documento, reproduzido no site do canal. A dívida, para a qual a fazenda serve como garantia, é estimada em 24,5 milhões de dólares, e o leilão ocorreria na escadaria do tribunal local. O site do cartório registra que uma notificação contra o Neverland Valley Ranch foi apresentada na segunda-feira, 25, mas não dá outros detalhes, e o cartório não quis se pronunciar. Raymone Bain, agente de Jackson, não atendeu a telefonemas. O ex-Rei do Pop é desde 1988 o dono da propriedade de 1.133 hectares, em colinas próximas à costa da Califórnia, que ele batizou em homenagem à mágica terra de Peter Pan, onde as crianças nunca crescem. Jackson, de 49 anos, construiu um parque de diversões e um zoológico particular na propriedade, que enfeitou com estátuas de Peter Pan e seus amigos. Mas o misterioso e premiado cantor passa pouco tempo em Neverland desde que foi absolvido, em junho de 2005, das acusações de ter embriagado e molestado sexualmente um menino. Em 2006, as autoridades interditaram Neverland e multaram Jackson por não pagar os funcionários e não manter uma apólice de seguros válida. Os animais do zoológico teriam sido removidos. Detalhes às vezes bizarros da sua vida pessoal vêm nos últimos tempos ofuscando a carreira do artista, que viveu seu auge na década de 1980.