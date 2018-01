Inadimplência é desafio do novo presidente da Bienal

Em sua primeira entrevista na presidência da Fundação Bienal de São Paulo, Terepins, de 57 anos, garantiu que a instituição vai realizar em setembro uma grande retrospectiva de arte brasileira para celebrar os 60 anos da Bienal. "Terá de 120 a 150 artistas", diz. Completa que o curador Paulo Venancio Filho já está trabalhando no projeto e que a expografia será assinada por Felipe Tassara. A mostra está orçada em torno de R$ 9 milhões. Os recursos poderão ser captados através da aprovação que o MinC concedeu à instituição por meio de seu Programa Nacional de Apoio à Cultura (Pronac).

A Fundação Bienal de São Paulo, no entanto, ainda é considerada inadimplente e apenas está realizando seus projetos de 2013 por conta de uma liminar concedida, no ano passado, pelo Tribunal Regional Federal de São Paulo. Para o ano, conta Terepins, o Pronac permite captação de até R$ 12 milhões para a instituição (o que inclui as itinerâncias de recortes da última 30.ª Bienal por outras cidades brasileiras). Não é possível, assim, falar de um programa para a realização da 31.ª Bienal, prevista para 2014.

A ministra da Cultura, Marta Suplicy, já afirmou publicamente sua vontade de resolver o problema da Bienal, mas o governo federal ainda espera os resultados da auditoria interna que vem sendo feita pela entidade. "Dos convênios (de 1999 a 2007), são mais de 10 mil documentos", exemplifica Terepins sobre a complexidade da situação. Dessa maneira, ainda não há um dado concreto sobre o trâmite que poderá tornar a Bienal adimplente novamente. Outra questão urgente é a realização da representação brasileira na 55.ª Bienal de Veneza, a ser inaugurada em junho.

Na terça-feira, o conselho da Fundação Bienal de São Paulo elegeu ainda os membros da diretoria de Luis Terepins. O novo presidente da instituição incluiu três economistas no time - Lídia Goldenstein, "precursora de economia criativa", sócia da LGoldenstein Consultoria; Mario Cunha Campos, sócio da Vinci Partners; e o também colecionador de arte Rodrigo Bresser Pereira, sócio fundador da Bresser Administração de Recursos Ltda. A administradora de empresas e sócia da Monitor Group, Flávia Buarque de Almeida, também foi eleita diretora - e ela já estava participando de atividades com a Bienal. A diretoria ainda se completa com os advogados Justo Werlang (ex-presidente da Fundação Bienal do Mercosul) e Salo Kibrit, ambos diretores da instituição desde 2009.

Terepins afirma que recebeu a Bienal "sem dívidas" e que seu trabalho é manter a estrutura profissional promovida nos últimos anos na instituição. Jantares para arrecadar fundos podem ser descartados por "darem trabalho". Com a verba anual concedida pela Prefeitura de São Paulo e a locação de seu prédio, a Bienal tem caixa anual de R$ 8 milhões. Outra novidade é o patrocínio de R$ 2 milhões do governo estadual por meio de seu Programa de Ação Cultural. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.