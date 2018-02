Inácio Araújo ministra curso sobre cinema O crítico de cinema Inácio Araújo ministra o curso Cinema História e Linguagem: de Orson Welles a David Lynch - O Moderno e o Contemporâneo. As aulas começam no dia 6 e serão dedicadas às revoluções do cinema moderno, desde Orson Welles e o neorrealismo, passando pelas transformações dos anos 60 (Nouvelle Vague, Cinema Novo), chegando às propostas dos cineastas contemporâneos mais originais, como David Cronenberg, Abbas Kiarostami e David Lynch, entre outros. As inscrições podem ser feitas pelo e-mail cinegrafia@uol.com.br, pelo telefone (011)3825-8141 ou no local, Rua Aureliano Coutinho, 278 / 32 - Higienópolis. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.