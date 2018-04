Inácio Araújo inicia turmas para 2011 Estão abertas as inscrições para o curso Cinema - História e Linguagem, com Inácio Araujo, crítico de cinema. Este ano, o curso acrescenta três novas aulas. Tratará da direção de atores (em princípio, com a preparadora de atores Fátima Toledo), do cinema brasileiro contemporâneo, e também do cineasta alemão F.W. Murnau. Em 2011, o curso terá, como de costume, duas turmas: segundas-feiras, das 19h30 às 23 h, terças-feiras, de 9h30 às 13 h, com início nos dias 7 e 8 de fevereiro, respectivamente. As aulas tentam mostrar a história do cinema, enfatizando a formação da linguagem, a evolução dos gêneros e as relações entre o cinema e a história.