'In On It', entra em cartaz a nova peça de Enrique Diaz

É curioso como tanto de In On It, que estreia nesta sexta, 15, no Teatro Faap, está escondido no que parece, em princípio, um título pouco informativo - que, em português, valeria pela palavra ‘dentro’. A peça dirigida por Enrique Diaz, com texto do canadense Daniel MacIvor, é uma cadeia de jogos internos.

Dois atores (Emilio de Mello e Fernando Eiras) interpretam dez personagens, numa história ‘dentro’ da história: um dramaturgo tentando recriar um misterioso acidente de carro. Mas é ‘dentro’ do espectador que a peça acontece. O cenário mínimo (duas cadeiras), os ângulos e a sequência não-linear recortam a ação, o que nos leva a tentar adivinhar o fim da trama - e a ser surpreendidos.

Também há dois gêneros ‘dentro’ do mesmo espetáculo. Aproxima-se do teatro diversionista, das multidões, mas também do bom teatro pensante, para poucos. Essa dupla identidade talvez seja o motivo do sucesso no Rio e nos festivais do ano passado.

Onde: Teatro Faap (506 lug.). R. Alagoas, 903, Higienópolis, 3662-7233. Quando: 6ª, 21h30; sáb., 21h; e dom., 18h. 60 min. 16 anos. Quanto: R$ 40 (sáb., R$ 50). Até 28/3.