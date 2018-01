IN-EDIT BRASIL ABRE INSCRIÇÕES Estão abertas as inscrições para a 4.ª edição do In-Edit Brasil - Festival Internacional de Documentários Musicais, que ocorrerá em maio de 2012, em São Paulo e no Rio de Janeiro. As inscrições vão até o dia 1.º de fevereiro. O vencedor entrará no circuito In-Edit de documentários. Trata-se do primeiro festival dedicado ao documentário musical do País e sua programação conta também com debates, shows e exposição. Além disso, o diretor do filme escolhido vai até Barcelona, na Espanha, para apresentá-lo pessoalmente. O regulamento e a ficha de inscrição podem ser encontrados no site www.in-edit-brasil.com .