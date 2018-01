IMS na Avenida Paulista ganha nova data de abertura

A inauguração do Instituto Moreira Salles (IMS) em São Paulo, na Avenida Paulista, ganhou uma nova data de abertura. A cerimônia para convidados foi remarcada para 19 de setembro. O local poderá ser visitado pelo público no dia 20.

A exposição sobre o fotógrafo Robert Frank, focada na série The Americans, marca a estreia do novo espaço cultural na capital paulista. O Instituto Moreira Salles vai funcionar de terça a domingo, das 10h às 20h. Na quinta, o local ficará aberto até as 22h.

O atraso nas obras adiou a estreia do IMS. Inicialmente, ele deveria ser inaugurado no dia 22 de agosto.