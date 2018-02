IMS abre a mostra 'As Construções de Brasília' em SP

As diferentes visões em épocas diversas da capital projetada por Lúcio Costa e Oscar Niemeyer revelam no campo fotográfico, no desenho, na pintura e nas artes gráficas como os artistas selecionados - e a lista dos participantes tem ainda o construtivista Almir Mavignier e Cildo Meireles - interpretou a modernidade de Brasília, não só como revolucionário projeto urbanístico mas como utopia política e artística. A curadora da exposição, Heloísa Estrada, a propósito, lembra no texto de abertura do catálogo da mostra que o filósofo e poeta alemão Max Bense, professor da escola de Ulm, sucessora da Bauhaus, viu Brasília como um elemento visual, um cartaz anunciando ao mundo uma possível combinação entre o pensamento cartesiano e a "civilização tropical", apontando novos caminhos formais para uma Europa cansada pelo peso da tradição.

Esse cartaz toma forma no livro criado pela artista Mary Vieira, edição limitada de dez cópias (1959) criada a partir do original exibido na mostra "Interbau" de Berlim em 1957, que apresentou pela primeira vez ao público europeu a Brasília de Niemeyer. É interessante comparar essas páginas construtivistas de Mary Vieira com o olhar de Gautherot, que interpreta Brasília como um projeto minimalista, elegendo seus edifícios como pretextos para construções de fatura concreta - o movimento liderado por Waldemar Cordeiro estava no auge quando o francês registrou o Congresso Nacional como formas geométricas puras. As fotos do alemão Peter Scheier seguem o mesmo princípio formal.

Já o foco de Thomas Farkas foi a massa de operários que construiu a capital. Farkas capturou o outro lado da opulência, as primeiras favelas que surgiram em torno do Plano Piloto. Seu correspondente atual seria Mauro Restiffe, que registrou a posse do presidente Lula em 2003 sem políticos por perto, como se a mesma massa não fosse convidada para a festa. Já o fotógrafo Caio Reisewitz segue o olhar arquitetônico de Gautherot, dirigindo sua câmera - obcecada pela simetria - para o interior do prédio do Itamaraty. A síntese das duas visões sobre Brasília está na videoinstalação Futuro do Pretérito, do fotógrafo e artista plástico paulista Rubens Mano, dois painéis que mostram os contrastes entre a vida no Plano Piloto e a das cidades satélites. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

As Construções de Brasília - Galeria de Arte do Sesi (Avenida Paulista, 1.313). Tel. (011) 3146-7405. 10 h/ 20 h (2ª, 11 h/ 20 h; dom., 10 h/ 19 h). Grátis. Até 16/1.