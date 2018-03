Improvisos sobre filmes mudos Hoje, às 16 h, o Museu da Imagem e do Som (MIS) de São Paulo abre o projeto CINEMATOGRAPHO com o CINEPIANO. O evento terá apresentação do pianista e compositor Tony Berchmans improvisando trilhas sonoras sobre clássicos do cinema mudo. Na mostra, ele fará improvisos em cima das projeções de O Grande Negócio (1929 - O Gordo e o Magro) e Vida de Cachorro (1918 - Charles Chaplin), misturando trechos de temas clássicos com música original composta ao vivo. Os ingressos custam R$ 4 (R$ 2, meia-entrada). O MIS fica na Avenida Europa, 158, tel. (11) 2117-4777. Mais informações pelo site www.mis-sp.org.br.