Improvisos Mike Nichols e Elaine May formavam um par cômico. Os dois em início de carreira. Parte do número deles consistia em pedir que alguém da plateia sugerisse um tema sobre o qual improvisariam. E mais, que o público também sugerisse o tom e o estilo do improviso. Por exemplo: a queda do Império Romano contada como uma opereta da "belle époque", ou Guerra e Paz numa versão gospel. Os dois inventavam, na hora, cenas, diálogos e letras de acordo com os pedidos, e nunca eram menos que brilhantes. Quando o duo se desfez, Mike Nichols foi ser um diretor de teatro e cinema famoso, Elaine May uma roteirista, diretora e atriz não tão famosa. Nichols morreu na semana passada. May, me informa o Google, ainda está viva.