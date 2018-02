Impressionismo e moda em Paris A semana de moda de Paris começa terça-feira com a exposição Impressionismo e Moda no Museu d'Orsay. A mostra vai explorar como impressionistas do final do século 19 fizeram da moda parisiense um grande tema para a pintura. Duas salas da exposição foram transformadas em passarelas, com cadeiras reservadas para personalidades da época, como o poeta Charles Baudelaire. Mas, no lugar de modelos, obras de mestres como Manet e Monet. Para o cocurador Philippe Thiebaut, os impressionistas usaram a moda para capturar a transitoriedade da vida moderna. Em fevereiro, a mostra segue para o Metropolitan, em Nova York. / EFE