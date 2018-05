Impressão digital

A encruzilhada digital é implacável. Indústrias estabelecidas no século 20 graças à cultura de massas penam, no novo século, para se adaptar a uma realidade que celebra a cultura do nicho. Mais que isso, numa cultura digital, em que tudo pode ser copiado e reproduzido sem que o autor tenha controle da distribuição, fica cada vez mais complicado gerir um negócio que lide com a produção de conteúdo feita para milhões de pessoas.

A indústria do disco sentiu isso na pele ao servir de boi de piranha digital quando assumiu o papel de primeiro antagonista da web e processou quem baixava MP3 sem pagar. Hollywood sente dolorosamente essa mudança, quando o download de filmes via torrent a obrigou a apostar em superproduções e em novas tecnologias, como as salas Imax e 3D. Emissoras de TV do mundo inteiro veem suas programações escoarem para fora da grade rumo ao YouTube.

Música, cinema e TV estão sempre nas notícias quando se fala nesse assunto, mas uma indústria que é a cara do século 20 e está quase sempre à margem dessa discussão vem penando para retomar sua importância na era digital: os quadrinhos.

E quando se fala em indústria dos quadrinhos, dois nomes se destacam: Marvel e DC, editoras que criaram o conceito de super-herói moderno. A primeira tem se mexido drasticamente para continuar relevante nos dias de hoje, principalmente longe das revistas. Seu principal feito foi se transformar em estúdio de cinema para levar seus personagens para um público que não lê páginas em papel. A Marvel também pulou no iPad na primeira hora, criando um dos aplicativos mais festejados logo que o tablet apareceu. Mas a conta ainda não fechou - e a Marvel continua em busca de alternativas para fazer suas histórias em quadrinhos sobreviverem no século 21.

Sua principal rival, a DC, começou a se mexer de verdade na semana passada, quando anunciou que iria zerar sua linha de super-heróis e recomeçar a contagem de suas revistas, todas com um novo número 1. Não é a primeira vez que a editora que inventou o Super-Homem e o Batman tenta isso. Nos anos 80, conseguiu reiniciar seu universo com a saga Crise nas Infinitas Terras, em que permitiu que seus heróis pudessem fazer sentido no fim do século passado.

O novo reinício mira no digital. Além dos novos números 1, a editora deverá publicar, digitalmente, as mesmas histórias exatamente no dia em que elas chegam às bancas. O preço deverá ser mais barato que o das versões impressas, pois a editora quer que seu novo público volte para o papel uma vez que sentir o gosto dos novos títulos online.

Mas isso pode dar bem errado, já que, assim, eles podem matar um de seus principais redutos, que são as lojas de quadrinho - como a música online fez com as tradicionais lojas de disco. A estratégia trará novos leitores se der certo. Mas se der errado, pode afugentar até os velhos. Ninguém disse que seria fácil.

LEITURAS DRAMÁTICAS

LUIGI PIRANDELLO POR DENISE FRAGA

Amanhã, às 19h30, o projeto de leituras dramáticas Letras em Cena inicia seu sexto ano de atividades. No encontro, artistas como Denise Fraga (foto) e Antônio Petrin vão ler contos do dramaturgo italiano Luigi Pirandello, vencedor do Prêmio Nobel de Literatura de 1936. A entrada é gratuita e os interessados devem confirmar presença pelo e-mail letrasemcena@yahoo.com.br. Até dezembro serão 23 semanas de apresentações, sempre às segundas-feiras, às 19h30, no Grande Auditório do Museu de Arte de São Paulo (Masp). Ao todo, 200 artistas participarão do projeto. O Masp fica na Avenida Paulista, 1.578, Cerqueira César, telefone 3251-5644.

PATRIMÔNIO

MEMORIAL: MUSEUS SÃO TEMA DE EVENTO

De amanhã até quarta o Auditório Simón Bolívar do Memorial da América Latina recebe o 3.º Encontro Paulista de Museus. Com o tema Articulando Territórios, esta edição pretende mostrar de que maneira os museus funcionam como equipamentos culturais que são capazes de atuar no desenvolvimento regional, por meio da preservação do patrimônio, difusão e pesquisa. É grátis e os interessados podem se inscrever no site www.encontropaulistademuseus.com.br.

DANÇA

ENCONTRO NO TUCA INCLUI PALESTRA

O Tucarena (Rua Monte Alegre, 1.024) vai ser sede depois de amanhã do projeto Encontros de Dança no Tuca. Às 18h30, a programação será aberta com a palestra Sono & Memória, Sonho e Criação, ministrada pelo neurocientista Sidarta Ribeiro. Às 19h30, o evento receberá a performance Amores Perfeitos, realizada por Mariana Delgado e Alan Scherk. A apresentação é inspirada em Samuel Beckett. Informações pelo tel. 3670-8462 ou no site www.teatrotuca.com.br.

MÚSICA

PARALAMAS E OS 25 ANOS DE SELVAGEM?

Para celebrar os 25 anos de Selvagem? (foto), os Paralamas sobem ao palco do Sesc Belenzinho nos dias 24, 25, 29 e 30 de junho e 1.º e 2 de julho. Os ingressos para as seis apresentações se esgotaram no primeiro dia de vendas. Além de tocar o histórico álbum na íntegra, o roteiro inclui canções da turnê Brasil Afora. "Os shows atendem a muitos pedidos dos fãs e a uma grande vontade do grupo. Todos estão muito felizes", comentou o trio em seu site oficial. Lançado em 1986, Selvagem? revirou o rock brasileiro daquela década, com suas fusões rítmicas e letras politizadas. Com hits como Alagados, A Novidade e Melô do Marinheiro, foi também uma guinada na carreira da banda.

PROGRAMAÇÃO

FILOSOFIA E ARTE NO MARIA ANTONIA

De amanhã até o dia 27 de junho, o Centro Universitário Maria Antonia da USP, retoma sua programação do Encontros de Junho do Maria Antonia, com debates sobre filosofia, literatura e arte. Os encontros com Dária Jaremtchuk, professora da ECA-USP, vão ocorrer sempre às segundas-feiras do mês, das 16 h às 18 h, no valor de R$ 170. Às terças, das 20 às 22h30, com Alcino Leite Neto, e às quintas, das 20 às 22 h, com Roberto Bolzani Filho. Mais informações: 3123-5213.

CINEMA

FESTIVAL DE FILMES DE POESIA NA ÍNDIA

Até 31 de agosto estão abertas as inscrições para 3.º Festival de Filmes de Poesia de Sadho, que será realizado em Nova Délhi, Índia, em novembro. O festival tem por objetivo exibir grandes filmes de todo o mundo sobre poesia para o público indiano. A Sadho é uma entidade não lucrativa, sustentada por doações e trabalho voluntário. Entre as atividades do evento estão workshops, palestras e mostra itinerante em várias cidades. Informações no site www.sadho.com.