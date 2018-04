Imprensa Oficial sob nova direção Após 8 anos no cargo, Hubert Alquéres foi demitido anteontem da direção da Imprensa Oficial do Estado de São Paulo. Por decisão do governador Geraldo Alckmin, quem assume a presidência agora é Marcos Monteiro, que foi secretário adjunto de gestão do governo. Alquéres integra o Conselho Estadual de Educação e deve se dedicar ao magistério.