(Im)possível encontro com o outro

"A questão da alteridade foi nosso ponto de partida", afirma Enrique Diaz, ator e diretor de extensa folha corrida de bons serviços prestados ao teatro - tanto dentro da Companhia dos Atores, sua parceria mais consistente e longeva, seja em trabalhos como In On It, que lhe valeu o Prêmio Shell de direção no ano passado. Ele assina a direção de Otro ao lado de Cristina Moura. "A relação com a cidade também teve um papel central. Buscamos fazer trajetos inovadores, na tentativa de criar um deslocamento para abrir os olhares."

E o começo do trabalho foi justamente ao ar livre. Os integrantes do Improviso - atores, bailarinos, músicos, videoartistas - ganharam a rua para fazer uma série de improvisos e interações. "Havia sempre um certo olhar clariceano na abordagem do que víamos", diz Enrique. Este material serviu como base para a criação do espetáculo, mas também está presente em cena: há diversos registros em vídeo desses experimentos projetados no palco.

A ida para a sala de ensaios fez com que os fios condutores começassem a ficar mais claros. "Gradativamente saímos dessa posição de "observadores utópicos" para começar a assumir nossa posição, nos incluirmos mais", afirma. "Até saímos novamente, mas percebemos que o olhar estava já se voltando mais para nós mesmos, os conflitos de criação, nossas diferenças de trajetórias e ofícios... Tudo isto foi aparecendo."

O resultado é um espetáculo formado por uma série de cenas que têm como universo comum a figura deste "outro". "Ele é bem aberto em termos de narrativa, de percepção, a ideia de um olhar. Este é o elo temático formal", avalia Enrique. "Mas não há qualquer tentativa de unidade dramatúrgica. Não estamos querendo contar uma história."

Otro aparece, portanto, como uma criação em que forma e conteúdo estão indissociavelmente entrelaçados. A fragmentação do discurso funciona como um prisma da multiplicidade de óticas. Para se ver, nas eternas palavras de José Celso Martinez Corrêa, com os olhos livres.

OTRO

Sesc Pompeia. Teatro. Rua Clélia, 93, tel. 3871-7700. 6ª e sáb., às 21 h; dom., às 19 h.

R$ 32. Até 26/6.