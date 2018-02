'Império' vai rodar carnaval na Sapucaí

Joshua Bowman, o Daniel de Revenge, voltará ao Brasil este ano. Ficou marcado para 11 de julho o Take Over, evento em que os fãs poderão encontrá-lo. Entretanto, é preciso desembolsar de R$ 275 a R$ 1.549. Ah, os produtores avisaram que o pau de selfie está liberado.

As manifestações que tomaram conta do País em 2013 estarão na trama de Sete Vidas, nova novela das 7h da Globo, em março. No último sábado, Jayme Matarazzo e Letícia Colin gravaram cenas no Centro do Rio.

Na lista de atividades de divertidas que Titi Müller fará na segunda temporada do Anota Aí - Os 10 Mais, do Multishow, estão os sanduíches que valem uma refeição e hospedagens que não pesam no bolso. Desta vez, gaúcha passará por cidades como Hong Kong, Singapura e Bali.

Felipe Andreoli exibe hoje uma reportagem sobre carros antigos no Encontro com Fátima Bernardes.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Ao ver a tensão dos franceses após o ataque ao jornal Charlie Hebdo, Otávio Mesquita, que acaba de gravar para o Okay, Pessoal, em Paris, decidiu ter um quadro sobre segurança no programa do SBT.

Diógenes Lucca, que já comandou o Grupo de Ações Táticas especiais da PM, foi sondado para ser um dos comentaristas do novo quadro. Ele, porém, segue na equipe do SPTV, na Globo.

O canal Esporte Interativo alcançou 10 milhões de curtidas no Facebook no fim de semana.

Steven Spielberg e Tim Burton são os escolhidos para a Sessão Philos, do canal +Globosat. Os cineasta serão temas de documentários nos dias 14 e 21 de fevereiro, respectivamente, às 16 horas.

A quinta temporada de The Good Wife termina no mês que vem no Universal Channel.

Ela não se acha bonita

Bem viva ao lidar com os mortos de Pé na Cova, que volta em abril, Marília Pêra acaba de completar 72 anos e confessou à Contigo!, quarta nas bancas, que só usou botox uma vez. "Nunca mais me espetei", disse. "Nunca me considerei uma mulher bonita, nem nunca fui tratada como mulher bonita", contou./JOÃO FERNANDO