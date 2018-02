Império sofre para reerguer ibope das 9

Tire o chapéu. Ou não Não, isso não é paródia da Porta dos Fundos. É Fábio Porchat no clássico quadro do Programa Raul Gil. O humorista rende suas homenagens a Jô Soares, mas não tira o chapéu para José Luiz Datena nem para a Cura Gay. Hoje, a partir das 14h15, pelo SBT.

Anderson Silva falou a Renata Ceribelli sobre seu retorno ao octógono - e deu mostras de sua recuperação em uma academia de Los Angeles, onde a entrevista foi gravada. Vai ao ar amanhã, no Fantástico.Por obra de um desses boatos que ninguém sabe de onde vem, espalhou-se, em algumas produções da Globo, meses atrás, que Anderson Silva estaria vetado na casa. À época, a direção da emissora desmentiu, alegando que até uma entrevista ao Fantástico já estaria sendo negociada para anunciar sua volta. Aí está.

Jô Soares retoma suas entrevistas inéditas na Globo nesta segunda e volta também a ocupar a programação do canal Viva, a partir do dia 11, com outro revival do humorístico Viva o Gordo, dos anos 80. Vai ao ar todas as quintas, às 21h.

O 1º Prêmio da Indústria Pornô, iniciativa do canal Sexy Hot, já tem data e local agendados: será no Espaço Contemporâneo, no Morumbi, dia 14 de outubro.

Gabriel o Pensador gravou só apresentação e narração da série Anos 90, produção gringa que o canal Nat Geo põe no ar em 26 de setembro, 22h30, com os grandes acontecimentos da década de 90.

O Gloob entrou com fôlego no mercado de licenciamento de produtos e agora lança itens escolares que vão da novelinha Gaby Estrella à animação Osmar - A Primeira Fatia do Pão de Forma.

Stalker, série protagonizada por Maggie Q (de Nikita e Divergente) e pelo vencedor do Globo de Ouro Dylan McDermott (The Practice, Hostages, Invasão a Casa Branca), teve seus direitos no Brasil adquiridos pelo Universal Channel.

No embalo da última semana de A Grande Família, o site Gshow se abasteceu de fotos, textos e vídeos exclusivos da série.