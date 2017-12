'Império', próxima novela das 9 da Globo, terá 70 ambientes internos

Bola na web. Sem espaço convencional em line up e dependente de parabólicas e internet, o canal Esporte Interativo tem criado hábito entre os boleiros nas redes sociais e chegou a 9 milhões de seguidores no Facebook. Daí os ecos em torno de Brasil X Croácia, anteontem, que deu ao EI mais compartilhamentos (20.647) que a soma dos perfis de Sportv, ESPN Brasil e Fox Sports sobre o assunto (8.859).

"Jogadores espanhóis saem do estádio e já pegam senha de atendimento no Gantois", postou o ator Marcelo Médici no Facebook, ontem, após o jogo que deu à Holanda o melhor show da Copa até aqui.

A propósito, Luiz Roberto, narrador do espetáculo de ontem em Salvador, pela Globo, mandou muito bem: sem cacoetes radiofônicos e bem próximo do coloquial.

Se a distinção entre um cenário e outro de Em Família, atual novela das 9, é um dos problemas de acabamento da produção, o próximo folhetim do horário promete se cercar de cuidados para virar essa página. A cenografia de Império, trama de Aguinaldo Silva, contará com cerca de 70 ambientes. Isso vale apenas para estúdio. Já a cidade cenográfica terá em torno de 20 prédios e duas frentes de cenários: o núcleo de Santa Teresa, onde estarão os personagens menos abastados da história, com direito a favela, e o camelódromo.

A ideia é que a cenografia da novela fuja da cilada de Casa Cor em que muitas vezes a teledramaturgia tropeça e siga o estilo naturalista buscado pelo autor. Quanto mais verossímil for a decoração ficcional, melhor.

O núcleo central, onde estão Alexandre Nero, Lilia Cabral e seus três filhos, estará localizado em uma generosa cobertura duplex na Lagoa Rodrigo de Freitas, um dos principais cartões postais do Rio. "Todos os ambientes serão minimalistas, com tons frios e impessoais", diz a cenógrafa Anne Bourgeois. "As cores serão sóbrias, como branco, preto e cinza."

Praxe em novela de Aguinaldo Silva, a cozinha faz as vezes de sala de visita - em Senhora do Destino, a cozinha da casa de Susana Vieira rendeu até livro de receitas. Agora, o ambiente será ocupado por Vicente, personagem de Rafael Cardoso, chef do restaurante de Enrico Bolgari (Joaquim Lopes), que vem a ser filho de Claudio Bolgari (José Mayer). Mas a ordem agora é deixar o tom intimista do fogão de lado e partir para o aspecto industrial da culinária.