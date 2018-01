'Império' ecoa 18,4 milhões de vezes no Twitter

Para reproduzir as sombras das centenas de árvores do bairro do Leme, que ambienta parte da nova novela das 9, o diretor de fotografia de Babilônia, Ricardo Gaglianone, montou uma rede de camuflagem por cima de toda a área da cidade cenográfica da novela, no Projac. São várias telas de formatos e tamanhos diferentes, que somam 60mx25m.

Babel 2. Quando o sol bate nos prédios, as sombras são refletidas no chão da cidade cenográfica de Babilônia. Gaglianone trabalhou em parceria com o cenógrafo Mário Monteiro. A estreia é hoje.

Maria Eugênia Suconic, a Mareu, será a 6ª filha de uma família que está com os papéis invertidos: assim segue a 2ª temporada de Adotada, reality da MTV Brasil que estreia dia 28 de abril, às 21h30. A coprodução é da Dínamo.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Afastada da novela para poupar sua saúde, Drica Moraes não resistiu: visitou os amigos no Projac no dia D, quando as gravações de Império se encerraram.

Vencedora de três Emmy, incluindo o prêmio de melhor série infantil, WordWorld ganhará versão aqui como Planeta Palavra. O título está em produção pela Conspiração e já está destinado à TV Brasil, enquanto é também negociado com canais pagos.

A APCA, Associação Paulista dos Críticos de Arte, entrega amanhã os prêmios aos melhores de 2014 em teatro, TV, cinema, literatura, artes plásticas, teatro infantil, rádio e que tais, em cerimônia dirigida por Ivam Cabral no Sesc Pinheiros.

É Chiquinho, e não Miltinho, com perdão pelo tropeço desta coluna, quem deixa o Sexteto do Jô nesta nova temporada do talk show. Ele sai de cena ao lado de Tomate, o que reduzirá a banda a um quarteto. O programa volta ao ar dentro de duas semanas.

Reencontro. Como a saída de Danilo Gentili da Band foi caso mal resolvido, só agora, livre de vínculo com os Saads, Marcelo Tas pode visitar seu ex-pupilo no SBT. No The Noite de hoje, à 0h, Tas o presenteia com uma réplica dos óculos do lendário repórter Ernesto Varela.