Império dos sentidos do novo século? É um dos filmes mais bizarros que você poderá ver nesta Mostra. Caterpillar ganhou o prêmio de melhor atriz (Shinobu Terajima) no Festival de Berlim, em fevereiro. No insólito - e poderoso - drama de Koji Wakamatsu, herói de guerra volta para casa reduzido a um tronco - sem braços, pernas, destituído de fala. Para a militarista casta que controla o Japão, ele tem de ser cultuado como o soldado-Deus. É assim, no lugarejo em que vive com a mulher.