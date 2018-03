Imperfeitos e belos:

É impossível criar, num instante, algo belo e duradouro. O Universo se aprimora há bilhões de anos para manifestar beleza. Por isso, entre os hábitos é necessário conservar os que elevem o espírito e rejeitar os que afundem o ânimo ou produzam malefícios e incompreensão. Fazer amizade com o tempo é importante, já que as melhores realizações dependem do mesmo e, com hábitos saudáveis e elevados, nossa humanidade pode ter certeza do sucesso. Porém, que vitória se conquistaria quando é habitual disseminar ódio e intolerância? Podem os até perdoar os odientos, para não sobrecarregar-lhes a infâmia, porém, nem isso os livra de ter de transitar pelo duro caminho de purificar o que atenta contra o inefável plano cósmico em que nosso ser é.

ÁRIES 21-3 a 20-4

Você pôs os pés num caminho até agora insuspeitado, porque ainda que o tenha imaginado durante muito tempo, na prática as coisas são diferentes. Uma surpresa atrás da outra dá o tom da caminhada que se iniciou agora.

TOURO 21-4 a 20-5

Há tanta beleza neste mundo. Por que, então, as pessoas só encontram motivo de criticar e de queixar-se do mundo? Algo está errado, ou a percepção é fraca ou é má vontade mesmo. Só a beleza nos salva!

GÊMEOS 21-5 a 20-6

Os desentendimentos podem converter-se em compreensão mútua, mas isso não acontecerá automaticamente, você terá de intervir com firmeza, mas com boa vontade e sutileza, para não esbarrar nos melindres de ninguém.

CÂNCER 21-6 a 21-7

De vez em quando um problema, isso é o melhor que pode acontecer, porque graças a esses você se aprimora e reconhece potencialidades que de outra forma teriam continuado ocultas por trás da preguiça.

LEÃO 22-7 a 22-8

Melhor seria que todo mundo dissesse a verdade, mas raramente isso acontece e não porque falte boa vontade, mas porque os hábitos modernos tornaram a mentira um exercício tão comum que já ninguém a questiona.

VIRGEM 23-8 a 22-9

As dificuldades só serão superadas a partir de vés de negociações. Prepare-se para fazer concessões e abrir mão de razões que até agora pareceram sólidas demais para mudar, porque de outra forma não haverá conversa.

LIBRA 23-9 a 22-10

A maioria das discussões são chatas e não levam a nada, apenas patinam sobre si mesmas. Porém, é importante manter a alma atenta, porque de vez em quando acontecem discussões que servem para acender a criatividade.

ESCORPIÃO 23-10 a 21-11

Tudo parecerá muito mais difícil do que é enquanto sua alma teimar em contar apenas com seus próprios recursos e esforço. Este

é um momento em que a formação de vínculos de cooperação se encontra disponível.

SAGITÁRIO 22-11 a 21-12

Os conselhos contrários às suas opiniões talvez sejam os melhores, ainda que provoquem irritação. Melhor seria, pelo menos, superar a irritação com a maior rapidez possível para poder, assim, ouvir bem tais conselhos.

CAPRICÓRNIO 21-3 a 20-4

O esforço é essencial, mas não por isso deve ser motivo de martírio, porque o esforço desprovido de alegria não faria você avançar nem um milímetro sequer. Esforço alegre é o anúncio de progresso inexorável.

AQUÁRIO 21-1 a 19-2

Desafortunadamente, a mentira rola solta nos relacionamentos humanos. Isso complica muito as coisas, porque desse jeito a necessária confiança se perde e, com ela, a perspectiva de bons relacionamentos.

PEIXES 20-2 a 20-3

Quanto mais próxima sua alma se encontrar da conquista do objetivo pretendido, mais difíceis serão as coisas e mais resistência haverá até da parte das pessoas que supostamente deveriam apoiar e incentivar o caminho.