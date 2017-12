Impacto da greve dos roteiristas de Hollywood se expande A greve dos roteiristas de Hollywood obrigou os estúdios de TV a suspenderem a produção de pelo menos sete sitcoms do horário nobre na quarta-feira, mostrando que os efeitos da greve, iniciada há três dias, estão se fazendo sentir mais rapidamente do que o setor previra. Não houve sinais de retomada das negociações entre os estúdios e os sindicalistas, suscitando temores de que a primeira grande greve em Hollywood nos últimos 20 anos possa ser prolongada. A produção parou em seriados como "Twho and a Half Men", da CBS, e a popular sátira da NBC "The Office", e centenas de membros do elenco e equipe técnica desses seriados começaram a receber avisos de demissão. Greg Daniels, roteirista e produtor de "The Office", disse que a NBC ainda tem dois episódios originais do seriado para exibir, "e depois está acabado". Outras sitcoms atingidas incluem "Til Death", da Fox, e "The New Adventures of Old Christine", "Rules of Engagement" e "The Big Bang Theory", da CBS. Algumas já têm episódios novos prontos em número suficiente para durar mais algumas semanas sem apelar para reprises, fato que faz a maioria dos telespectadores até agora não ter consciência da greve. Mas os cinegrafistas, cabeleireiros, assistentes de produção, eletricistas e outros membros das equipes técnicas desses programas agora se juntam aos 12 mil roteiristas sem trabalho desde que seu sindicato entrou em greve contra os grandes estúdios americanos de cinema e televisão, na segunda-feira. Os talk shows noturnos diários que dependem de um fluxo constante de piadas pontuais foram os primeiros a ser afetados. Pelo menos oito deles, incluindo "The Tonight Show With Jay Leno", da NBC, foram obrigados a apelar para reprises desde o primeiro dia da greve. O contrato de três anos do sindicato dos roteiristas chegou ao fim na quinta-feira. Os roteiristas reivindicam uma parcela maior da receita dos programas na Internet, amplamente vista como canal de distribuição da maioria dos produtos de entretenimento no futuro. As negociações entre estúdios e roteiristas foram suspensas na noite de domingo.