<i>Moderno de Nascença</i> é lançado na Livraria Cultura Nesta segunda-feira, às 18h30, na Livraria Cultura do Conjunto Nacional, ocorre o lançamento do livro Moderno de Nascença - Figurações Críticas do Brasil, organizado por Benjamin Abdala Jr. e Salete de Almeida Cara, com textos de 13 autores, entre eles, João Adolfo Hansen, Paulo Arantes, Roberto Schwarz, Marli Fantini e Walnice Nogueira Galvão. Dividido em quatro partes - Sociabilidade: as Almas, os Negócios, as Idéias; Relações Internacionais, Apreços Nacionais; Fulgurações do Moderno e Ordens e Desordens -, o livro explora as várias facetas da relação entre a escrita e a constituição do ideário nacional. Moderno de Nascença - Figurações Críticas do Brasil. Livraria Cultura do Conjunto Nacional. Avenida Paulista, 2.073, tel. 3170-4033