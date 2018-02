Imani esquenta

Na sexta, o frio era quase o mesmo em Campos do Jordão e São Paulo, mas o melhor programa do 42.º Festival de Inverno esteve seguramente no auditório do Masp, na Avenida Paulista. O quinteto de sopros norte-americano Imani Winds já estreara na quarta no Auditório Cláudio Santoro, porém o repertório paulistano bem mais atraente fez a diferença.

O grupo formado em 1997 conta com quatro mulheres e um homem: o trompista Jeff Scott, Valerie Coleman na flauta, Toyin Spellman Diaz no oboé, Mariam Adam na clarineta e Monica Ellis no fagote. Todos músicos notáveis e entusiasmantes.

Na primeira parte, foi muito interessante a comparação de duas incursões no mundo erudito por dois dos maiores músicos de jazz da atualidade: o pianista Jason Moran, 36 anos, e o flautista e saxofonista cubano Paquito D"Rivera, de 63. Duas gerações que se diferenciam claramente a partir do modo como escrevem para uma formação, digamos, mais erudita. Enquanto Paquito ainda insiste em mera ornamentação de temas populares em sua suíte Aires Tropicales, Moran, em Cane, investe em linguagens menos óbvias. Essa suíte é sua primeira incursão erudita, encomendada pelo próprio Imani Winds em 2010 e é peça central do CD mais recente do grupo, lançado no fim do ano pelo selo E1 Music. Moran conta a história de sua família desde Marie-Therese Coin-Coin (1742-1816). Nascida no Togo, foi levada como escrava para os EUA, onde trabalhou e viveu em Natchitoches, no Estado de Louisiana. Teve dez filhos com seu "dono". Jason é um dos que se consideram descendentes da penca de filhos de Marie Therese. O bom público presente no auditório do Masp vibrou muito com as duas peças. Na de Paquito, por causa da evidente atmosfera popular; e na de Moran, mais arisca, pela qualidade de invenção que não sacrifica a comunicabilidade.

Na segunda parte, o Quinteto em forma de Choro, de Villa-Lobos, recebeu uma leitura competente. No entanto, o ponto alto foi o interessantíssimo arranjo da Sagração da Primavera de Stravinski, que exigiu muito do grupo. Está certo que a adaptação assinada por Jonathan Russell está mais para high lights do que para transcrição, mas o resultado final é magnífico - como magnífica, aliás, foi a interpretação deste quinteto de sopros diferenciado, onde fica impossível imaginar qual o melhor instrumentista, tamanha a coesão entre eles.