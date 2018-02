Imagens do Brasil Michel Melamed volta aos palcos com Adeus à Carne ou Go To Brazil. Conhecido por sua verborragia virulenta, o ator e diretor cria, desta vez, um espetáculo eminentemente visual. Para mostrar seu espanto diante do Brasil e de suas contradições, o artista prescindiu das palavras e mostra o carnaval como símbolo máximo do que seria uma falsa alegria nacional. / MARIA EUGÊNIA DE MENEZES