Imagens de Olinda são expostas em galeria na Espanha Fotografias tiradas pelo espanhol José Ramón Crespo durante uma viagem turística ao nordeste brasileiro estão sendo exibidas na Gallera de Valencia, um espaço dedicado a propostas artísticas inovadoras no sudeste da Espanha. A exposição "Olinda", em cartaz até o dia 12 de novembro, traz imagens de Pernambuco, com temas que vão do maracatu aos trabalhadores sem-terra. Para os espanhóis, os bonecos e mamulengos retratados lembram os "gigantes y cabezudos", que fazem parte de uma tradição popular celebrada em algumas regiões do país. Mas os bonecos brasileiros que aparecem nas fotos são feitos por meninos de rua, que usam os personagens para falar sobre a dureza da vida nas ruas do Recife. O carnaval e o maracatu também são tema de diversas fotografias, assim como as barracas repletas de cores e texturas do Mercado de São José, em Recife. Em imagens tratadas digitalmente, as casas de pau-a-pique do interior aparecem como emblema da vida dos trabalhadores rurais sem-terra. A exposição faz parte do programa "Fotográfica" e tem como um dos coordenadores Emanoel Araújo, que é diretor do Museu Afro-brasileiro de São Paulo.