Imagens de Lemos são destaque A fotografia Luz e Teimosia, reproduzida no alto desta página, foi realizada pelo artista Fernando Lemos em 1949. A imagem está presente na mostra que apresenta a coleção do pesquisador Rubens Fernandes Junior, mas vale destacar que um pouco mais da rica produção fotográfica de Fernando Lemos pode ser vista no mesmo museu, na retrospectiva que a Pinacoteca dedica ao artista, até 15 de novembro, nas salas principais da instituição.