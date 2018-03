Imagens de impacto

Nada parece escapar ao olhar de um bom fotógrafo: da comemoração de um gol ao desespero das vítimas diante das tragédias, as imagens captadas provocam momentos de reflexão em quem as admira. É o que deverá acontecer com a FotoRetrospectiva 2011, exposição organizada pela Associação de Repórteres Fotográficos e Cinematográficos no Estado de São Paulo (Arfoc-SP), que será aberta amanhã, às 10h30, no Espaço Cultural Conjunto Nacional (Avenida Paulista, 2.073).

Em sua nona edição, a mostra reúne 71 imagens de 56 repórteres fotográficos de todo o Estado de São Paulo, trabalhos que registram destaques do ano passado, como o atacante Neymar, do Santos, que lançou moda com um novo corte de cabelo, além de impressionar com gols maravilhosos; e também a presidente Dilma Rousseff, que tomou posse como a primeira mulher a governar o Brasil. "A cada ano, apresentamos o melhor do fotojornalismo paulista", afirma Paulo Whitaker, presidente da Arfoc-SP.

A mostra conta, neste ano, com o patrocínio da Nikon, empresa fabricante de equipamentos fotográficos, que apoia também um prêmio a ser oferecido à melhor fotografia da exposição - a votação será do público, pela internet. A retrospectiva terá painéis dedicados a João Bittar, repórter fotográfico que morreu em dezembro. Na abertura da mostra, amanhã, será projetado um documentário sobre o trabalho de Bittar, produzido por Egberto Nogueira.