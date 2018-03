IMAGENS DA CIDADE Fotografias inéditas feitas em São Paulo, entre os anos 1920 e 50, por Aristodemo Becherini; além de registros de um dos locais mais conhecidos da metrópole, a Praça Ramos de Azevedo, pelo fotógrafo Carlos Moreira (foto), são as obras que a Casa da Imagem exibe a partir de sábado. Destaque ainda para a instalação com jabuticabeiras criada por Ana Paula Oliveira para o Beco do Pinto. / CAMILA MOLINA