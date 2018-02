Imagem e essência

É impossível saciar a sede de uma árvore molhando suas folhas, ninguém em seu são juízo faria isso. Isso leva a crer que nossa humanidade tenha perdido o juízo, já que prefere acreditar mais na imagem das coisas e pessoas do que na essência delas. A incongruência entre a imagem e a essência é normal, todos sofremos um pouco disso, porém, este é um dos casos em que a normalidade não deve ser tomada como referência do que é saudável. Enquanto a essência, que é a verdade fundamental de um indivíduo, não for alimentada com os devidos fatos, nossa humanidade continuará se enveredando por existências mentirosas e ilusórias, uma perda de tempo fatal para um momento tão importante de nossa história. As raízes absorvem o alimento, não as folhas.

ÁRIES 21-3 a 20-4

Você recuperará a necessária margem de manobra para tomar decisões importantes e, assim, o clima de suspense que se alastrou por longos meses terá chegado ao fim. Outro ciclo diferente começa a partir de agora.

TOURO 21-4 a 20-5

Nada está decidido, ainda há muito jogo pela frente. Porém, certas tendências que até agora eram inimagináveis se desenham como perspectiva real e concreta. Manobrar para mudar, isso não será nada fácil.

GÊMEOS 21-5 a 20-6

Quando se reúnem várias pessoas, certamente haverá complicações. Porém, que razão haveria para preservar a simplicidade evitando a teia de relacionamentos? Somente se for para se manter aquém das possibilidades.

CÂNCER 21-6 a 21-7

Sempre haverá uma lógica nos acontecimentos, ainda que muitas vezes essa seja difícil de desvendar. Porém, não tente reduzir o Universo à sua lógica, porque dessa forma perderá o melhor que se pode experimentar.

LEÃO 22-7 a 22-8

É impossível progredir sem aventurar-se, mas também é necessário preservar em segurança tudo que já foi conquistado. Como se resolveria esse aparente paradoxo? A fórmula é difícil, mas parece que você vai resolvê-la.

VIRGEM 23-8 a 22-9

Nada deve ser controlado a partir de agora, mas, pelo contrário, tudo deve ser permitido. É que começa um período de movimentos misteriosos, daqueles que não permitem controle, mas exigem confiança.

LIBRA 23-9 a 22-10

Cumpra sua função com o maior desapego possível, porque como o principal ingrediente do momento é constituído por pessoas, nada se pode dar por sabido. Apenas faça a sua parte e confie que as outras pessoas farão a delas.

ESCORPIÃO 23-10 a 21-11

Na hora de discutir, todo mundo tem fogo e vontade de participar. Na hora de arregaçar as mangas e batalhar para tornar concretas as ideias, aí as pessoas estão sempre ocupadas com outras coisas, outras conversas.

SAGITÁRIO 22-11 a 21-12

Além de saudável, é

sábio aceitar as limitações e concordar com que nem tudo pode ser controlado. Isso é sábio porque significa entregar-se ao Altíssimo, aquele que resiste a toda análise e fica além da compreensão.

CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1

Despreocupe-se! Você já fez muita coisa e agora será necessário deixar amadurecer os eventos que foram colocados em marcha. Para isso, você deve recolher-se e aquietar-se, observando tudo com distanciamento.

AQUÁRIO 21-1 a 19-2

Supere o mais rapidamente possível as limitações provocadas pelos erros que você cometeu, pois, não há tempo para culpas. Esse tempo precisa ser investido na superação das limitações e na prática do que deve ser feito.

PEIXES 20-2 a 20-3

Preste serviço aos ideais mais elevados, nobres e dignos que você consiga imaginar, supere as limitações impostas pelo egoísmo. Gaste menos tempo pensando em seu particular prazer, pense no bem das futuras gerações.