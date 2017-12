Imagem de soldado dos EUA ganha prêmio da World Press Photo

A imagem de um soldado norte-americano exausto dentro de uma trincheira no Afeganistão, feita pelo britânico Tim Hetherington para a revista Vanity Fair, ganhou nesta sexta-feira, 8, um dos mais importantes prêmios internacionais do fotojornalismo, da entidade World Press Photo. Veja também: Outras fotos premiadas Os jurados consideraram que a foto mostra "a exaustão de um homem e a exaustão de uma nação". "Estamos conectados com isto. É uma foto de um homem no fim da linha", disse Gary Knight, presidente do júri. No total, foram premiados 59 fotógrafos de 23 nacionalidades. A agência Getty Images Inc. recebeu cinco prêmios, inclusive por imagens que mostram o assassinato da líder oposicionista paquistanesa Benazir Bhutto. John Moore registrou para a Getty uma cena enevoada que mostra o instante subsequente à explosão que matou Bhutto, com pessoas fugindo do local. Segundo a fundação World Press Photo, com sede em Amsterdã, em 2007 houve um recorde de participantes: 5.019, de 125 paíse, que inscreveram 80.536 imagens.