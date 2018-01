Imagem de Cristo Redentor é liberada em 'Rio Eu Te amo'

Segundo o comunicado recebido pela Conspiração Filmes, produtora do longa, "o Vicariato para a Comunicação Social e a Assessoria de Imprensa da Arquidiocese entenderam que o episódio não visou interesse religioso no trato à imagem do Cristo Redentor, portanto não houve desrespeito ao Cristo ou à religião católica".

No início deste mês, a Arquidiocese do Rio, detentora dos direitos sobre a estátua, declarou por meio de sua assessoria de comunicação que havia avaliado que havia "cenas no filme em questão que foram consideradas ofensivas à imagem do Cristo e, consequentemente, à casa dos católicos. É uma prática absolutamente normal da Arquidiocese a não autorização de qualquer produto audiovisual que avance nesse caminho."

Há cerca de dez dias, diante da não aprovação, os produtores do longa informaram que A história Inútil paisagem, dirigida por José Padilha para o longa Rio, Eu te Amo, não faria parte da versão final do filme que será exibida nos cinemas. "A Cúria Metropolitana do Rio de Janeiro não cedeu os direitos de uso da imagem da estátua do Cristo Redentor, peça fundamental na história de José Padilha", divulgaram os produtores do filme, que lamentaram "profundamente não poder contar com a importante contribuição de um dos mais destacados diretores brasileiros."

Com a mudança de posicionamento da Cúria Metropolitana do Rio, a produtora informou nesta segunda, também em comunicado oficial, que, apesar do prazo muito apertado, vai trabalhar intensamente e espera poder incluir a história estrelada por Wagner Moura na versão final do filme que estreia nos cinemas brasileiros em 11 de setembro. No episódio, o personagem interpretado de Moura é um homem em crise que, durante um voo de asa delta, usa a estátua do Cristo como interlocutor para extravasar seus pensamentos.

Um mosaico cinematográfico com episódios dirigidos por renomados diretores nacionais e internacionais, e estrelado por estrelas mundiais, Rio Eu Te Amo foi filmado entre agosto de 2013 e janeiro deste ano e integra a franquia Cities of Love, já que levou cidades como Paris e Nova York ao cinema. O desafio dos cineastas convidados para a empreitada é traduzir o amor em histórias que se conectam ao longo de dois dias à cidade que se torna cenário e até personagem de cada conto. Em Rio Eu Te Amo, há desde casos de amores passageiros, eternos, em crise, estreladas por um elenco que conta com nomes como Harvey Keitel, Emily Mortimer, John Turturro, Fernanda Montenegro, Rodrigo Santoro, Wagner Moura, Vincent Cassel, Vanessa Paradis, Ryan Kwanten e Jason Isaacs, entre outros.