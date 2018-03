Ilustradora alemã de livros infantis vem ao Brasil A autora e ilustradora alemã Julia Bauer, que tem livros infantis publicados no Brasil pela Cosac Naify ("O Anjo da Guarda do Vovô" e "A Rainha das Cores"), vem ao Brasil pela primeira vez e participa nesta segunda-feira, às 19 horas, de mesa-redonda no Instituto Goethe, com o ilustrador Odilon Moraes e a tradutora Christine Röhrig. Julia Bauer no Instituto Goethe. Rua Lisboa, 974, Pinheiros. Hoje, às 19 horas