Ilustrador erótico manara vem ao país O ilustrador italiano Milo Manara vem pela primeira vez ao Brasil em novembro, para participar da conferência de quadrinhos e cultura pop Rio Comicon 2010, no Rio. Referência da ilustração erótica, o autor assina o cartaz oficial do evento, que exibe uma mulher com pouca roupa em frente da paisagem carioca. A última obra publicada do autor é X-Women, que foi apresentada na última San Diego Comic Com, nos Estados Unidos. Além de Manara, o evento traz também Kevin O"Neill, ilustrador de A Liga Extraordinária. A conferência ocorre entre os dias 9 e 14 de novembro e os ingressos estão à venda pelo site www.ingressorapido.com.br.