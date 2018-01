Ilustrações inéditas do autor de 'Ursinho Pooh' ganham exposição

Ilustrações de Ernest Howard Shepard, artista britânico autor dos desenhos do Ursinho Pooh - feitas durante a Primeira Guerra Mundial serão expostas pela primeira vez nesta sexta-feira (9), em Londres. Shepard (1879-1976) criou para o escritor Alan Milne a imagem do ursinho de pelúcia e seus amigos Bisonho, Tigrão e Cristovão.

As cenas de devastação que desenhou durante a guerra contrastam por completo com o contexto bucólico do conto infantil. Shepard fez parte do exército britânico e participou de algumas das batalhas mais sangrentas da frente ocidental. Seus desenhos apareceram na revista Punch, mas permaneceram ocultos - assim como o resto de sua obra - devido ao sucesso do ursinho.

"Temos obras nunca antes expostas de Shepard de um período de sua vida que nós não conhecemos", disse à AFP Colim McKenzie, diretor da galeria londrina House of Illustration. "Elas são uma visão real da vida cotidiana daquele período", completou. Uma delas mostra alguns soldados conversando alegremente em meio aos restos de um povoado francês, e em outra os "Tommies" britânicos reagem com calma a uma chuva de projéteis inimigos. "Não há dúvida de que o mundo bucólico do ursinho foi uma reação ao que viu na França."