Ilusão de ótica

É preciso sair das bolhas criadas por Anish Kapoor para compreender as formas que ele criou para o Grand Palais. Só então é possível entender que o ambiente orgânico criado pelo artista não passa de um conjunto de três bolhas gigantes, e por isso impressionantes. Fica claro, então, que o "corpo vivo" criado por Kapoor é na verdade uma pequena proeza da engenharia e da tecnologia - ou seja, um objeto.

Esse é um dos encantos da obra: por dentro, uma alusão ao organismo feminino, quente, protetor, envolvente, belo, enigmático. Por fora, uma artificialidade pura e simples, fria, calculada, feia, monstruosa.

Ao sair da bolha, fica clara a proposta do autor: só é possível perceber a realidade e entendê-la quando se pode observá-la do exterior. Eis a metáfora gigante criada pelo indiano-britânico, artista plástico que há 15 dias anunciou sua recusa a participar do festival UK Now, previsto para acontecer em 2012 no Museu Nacional da China, de Pequim.

A justificativa: Kapoor não compactua com a opressão na China, exemplificada pela prisão de Ai Weiwei - também artista plástico, muito conhecido por idealizar as formas do Ninho de Pássaro, o estádio olímpico de Pequim nos jogos de 2008. Weiwei foi preso em meio a uma nova fase de repressão aos dissidentes do Partido Comunista na China, cujo intuito é sufocar qualquer embrião de revolta por liberdades civis, a exemplo da Primavera Árabe.

É militando que Kapoor trabalha. Seu projeto de participação na renovação do Museu da Praça da Paz Celestial (Tiananmen) já havia sido posto em questão depois que o artista definiu a detenção de seu colega como bárbara.

Nascido em Mumbai, mas radicado em Londres desde os anos 70, Kapoor é um escultor celebrado em vários países do mundo. Suas obras estão expostas em instituições como o Museu de Arte Moderna (MoMA), de Nova York, no Tate Modern, em Londres, no Guggenheim, de Bilbao, na Fondazione Prada, de Milão, para citar algumas. Uma de suas mais conhecidas está em Chicago, a Cloud Gate, e uma das mais espetaculares, a Orbit - espécie de rival para a Torre Eiffel - brilhará em Londres às vésperas dos Jogos Olímpicos de 2012.

O trabalho de Kapoor também é conhecido no Brasil. Ele esteve em São Paulo em três oportunidades, 1983, 1996 e 2007, a última das quais para apresentar Ascension, montada sob o Viaduto do Chá, no Vale do Anhangabaú.

Apesar de toda sua fama internacional, Kapoor não expunha há 30 anos em Paris, onde era pouco conhecido. Neste ano, passou a fazer parte do rol dos convidados do projeto Monumenta, organizado pelo Ministério da Cultura da França. Nele, já expuseram o pintor alemão Anselm Kiefer (2007), o escultor americano Richard Serra (2008) e o artista plástico Christian Boltanski (2010). Leviathan fez de Kapoor uma celebridade na França. É o homem que, para criticar os autoritarismos, engravidou o Grand Palais de arte e de crítica.