<i>Guerra dos Sexos</i> pode ganhar remake na Globo em 2008 Novela que valeu para dividir águas no histórico do gênero no Brasil, Guerra dos Sexos pode ganhar remake na Globo em 2008, quando terão se passado 25 anos de sua exibição original. A idéia é do próprio autor, Silvio de Abreu, "mas depende do Mario Lúcio Vaz e da emissora também querer", ele fala. O destino seria 7 da noite, faixa que ganhou o tom de comédia que ali se espalhou exatamente graças a Guerra dos Sexos. Se a idéia do remake vingar, o projeto de transformar o enredo em filme ficará para depois. O título seria produzido como telefilme, a princípio em tributo aos 40 anos da Globo. Depois, dado o orçamento salgado, passou a ser tratado como projeto para o cinema - e até uma parceria com a Fox foi ensaiada. Acabou na gaveta depois que Silvio de Abreu passou a se dedicar inteiramente à novela Belíssima. Nesse vaivém de idéias em torno da Guerra, um item não mudou: a reprise da dobradinha Silvio de Abreu no texto e de Jorge Fernando na direção, como na versão original. A dupla gostaria de repetir, é claro, a parceria entre Paulo Autran e Fernanda Montenegro, mas isso vai depender de como e quando o projeto vingará.