Igreja russa veta García Márquez O padre Vsevolod Chaplin, chefe de Relações públicas da Igreja Ortodoxa Russa em Moscou, cobrou das autoridades a investigação e proibição de obras de Gabriel García Márquez e Vladimir Nabokov nas escolas do país. Durante o pronunciamento, feito pela rádio Ekho Moskovy, o padre analisou a temática de Cem Anos de Solidão, do autor colombiano, e Lolita, do escritor russo. De acordo com Chaplin, as obras justificam a pedofilia, por darem uma aura romântica a "paixões pervertidas". "A popularização desses livros nas escolas evidentemente não fará a nossa sociedade moralmente mais feliz", declarou ainda o religioso. / AP