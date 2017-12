Igreja herdará altar feito para novela na Bahia

20 filmes indicados para o Oscar da vez estão garantidos pelo Telecine. O pacote tem 5 dos 8 finalistas a melhor longa (inclusive ‘O Regresso’), os 5 finalistas para ator e 3 para atriz

“Torço para que papai do céu me abençoe e que nada mais me pare” Anderson Silva, QUE VOLTA AO OCTÓGONO NO FINAL DO MÊS, AO ‘PASSANDO A GUARDA’, DO CANAL COMBATE: NO AR 4ª, 22H

Regina Casé contou, via Twitter, que o Esquenta adotará o ritmo de caravana por seis meses, quando voltar do recesso de férias. O programa viajará o País, sendo realizado a cada semana em uma cidade diferente.

‘Eu me Movo’, série que a produtora Sentimental Filme começa a gravar em março para o SporTV, promete reunir histórias e rotinas dos atletas de uma das equipes mais premiadas do esporte: a seleção paralímpica brasileira. São cinco episódios, previstos para irem ao ar durante a Olimpíada e a Paralimpíada, no Rio.

Felipe Andreoli e Ana Furtado voltam a comandar o Encontro, de Fátima Bernardes, na semana de 8 a 12 de fevereiro, quando a titular estará ocupada com a transmissão dos desfiles do Grupo Especial do Rio.

O canal Viva fechou 2015 emplacando seu terceiro ano no Top 10 da TV paga. No segmento, a emissora foi líder de audiência na faixa das novelas vespertinas, entre o público com mais de 25 anos. E alcançou a 8.ª posição no horário nobre, no mesmo target.

O ‘BBB’ já teve dias muito melhores no Ibope, é verdade. Mas, trabalhando com o contexto atual, a performance do programa continua justificando sua existência.

Desde a estreia do ‘BBB16’, a faixa horária ocupada pelo reality show cresceu 47% (8 pontos) em São Paulo e 45% (9 pontos) no Rio, em comparação com os dados das semanas anteriores.

Justiça seja feita. Ao mencionar nesta coluna a boa performance que o SBT alcança nas madrugadas, esta coluna enfatizou o mérito dos seriados gringos, mas não mencionou o bom êxito de Danilo Gentili e Otávio Mesquita nesse placar.

Registre-se o feito de ambos. Aliás, Mesquita assina hoje a renovação do contrato. O Okay Pessoal é 100% produzido por ele, com resultados compartilhados com o SBT.