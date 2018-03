Iggy Pop agita público e causa tumulto em festival

Eterno selvagem do rock, Iggy já entrou fazendo confusão linguística ("Ciao, paulistas!", disse, pensando que estava em Milão), e a seguir, quase provoca um cataclismo de dimensões trágicas ao chamar todo mundo para subir ao palco. O problema foi que todo mundo aceitou. Mas o fato é que foi mais uma catarse - como já foram os dois shows anteriores de Iggy no País, nos anos 1980, no extinto Projeto SP, e em 2005, no festival Claro Q É Rock. Iggy berrava os nomes das músicas antes de tocá-las, para quem não as conhecia.

Canções como "Death Trip" e "Gimme Danger" parecem novas, e os solos espiralados da guitarra de Williamson renovavam o legado punk dos Stooges. Ao fim da jornada, quando Iggy cantou seus maiores sucessos, como "I Wanna Be Your Dog" e "The Passenger", era mais como uma pausa para respirar, para tomar fôlego. Choveu mais fortemente durante o show do Sonic Youth, mas quando Iggy entrou ninguém estava nem mais ligando para a água nem para o cansaço.

Tumulto

A truculência dos seguranças do Festival Planeta Terra provocou estragos em equipamentos de fotógrafos e deixou pessoas feridas durante o show de Iggy Pop. Quando ele convocou parte do público a subir ao palco, os fãs mais próximos começaram a ser agredidos já quando pulavam a grade que dava para o fosso na frente do palco. Os seguranças não só agiram com violência contra o público como tentaram impedir que os fotógrafos registrassem imagens de sua ação.

Os dois fotógrafos do Grupo Estado que trabalhavam na cobertura do evento - Renato Luiz Ferreira e Tiago Queiroz - sofreram agressões. Outro fotógrafo, Sérgio Alberti, do Diário do Grande ABC, teve a lente de seu equipamento quebrada. "Os seguranças já estavam agressivos com o público antes de Iggy Pop chamar o pessoal pro palco", disse Alberti. Horácio Brandão, assessor de imprensa do evento, disse que a organização reconheceu que os seguranças não agiram corretamente e que as responsabilidades seriam apuradas. As informações são do Jornal da Tarde.