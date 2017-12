<i>Fantástico</i> estréia quadro <i>Os 7 Pecados Capitais</i> Você acha que Vladimir Brichta e Marcello Antony causam inveja nas pessoas? E Selton Mello? Seria ele um exemplo de soberba? Imagina Lázaro Ramos como alguém avarento? Pois eles são as estrelas de Os 7 Pecados Capitais, quadro criado e dirigido por João Falcão, que vai ao ar neste domingo no Fantástico. São esquetes de quatro minutos cada um, todos gravados em setembro, que serão espalhados ao longo do programa. Cada esquete aborda um ou mais pecados capitais com bom humor. Brichta e Antony vivem dois amigos que adoram causar inveja um ao outro. Bruno Garcia encara um monólogo sobre a ira, vivendo um cara que tem raiva do mundo. Deborah Secco exercita toda a sua luxúria em um discurso sobre sexo. Já Luana Piovani paga academia e não vai, sabe que tem de se exercitar, mas nasceu para ser a rainha da preguiça. Selton Mello veste a soberba, fazendo um personagem que acredita na teoria da conspiração. Betty Goffman e Aramis Trindade discutem sem parar sobre comida no esquete sobre a gula. Já Lázaro Ramos economiza cada segundo do seu precioso tempo provando que a avareza não é um pecado ligado ao dinheiro.