<i>El Toro Mariposa</i> se torna o mais caro desenho de Goya El Toro Mariposa, desenho surrealista do pintor espanhol Francisco de Goya (1746-1828), se tornou hoje a hoje a obra mais cara feita em papel deste artista, ao ser vendida por US$ 2,89 milhões, informou a Christie´s. "Trata-se de um recorde para um trabalho sobre papel do artista", confirmou à EFE um porta-voz da casa de leilões, ao dizer que o desenho foi levado por "um comprador anônimo que fez a oferta por telefone". A obra superou muito seu preço estimado de US$ 1,182 milhão e, segundo os leiloeiros, representa "uma das obras mais impressionantes do artista a chegar ao mercado nos últimos anos". El Toro Mariposa bateu assim o recorde anterior de um desenho de Goya, que foi a obra Dos Orientales, vendida por US$ 1,260 milhão em um leilão realizado em 1997 também na sede londrina da Christie´s. No entanto, El Toro Mariposa ficou distante dos dois desenhos mais caros da história: um de Michelangelo (1475-1574) e outro de Leonardo da Vinci (1452-1519), vendidos por US$ 16 milhões cada na Christie´s, em 2000 e em 2001, respectivamente. O desenho de Goya, que mostra um touro suspenso no ar por borboletas com rostos grotescos, data da época na qual o gênio espanhol se exilou voluntariamente em Bordeaux (França), no final de sua vida. "Enquanto a maior parte dos estudos de Goya deste período foram sobre temáticas francesas, o exemplo atual é uma exceção ao abordar um tema de fantasia espanhola", declarou Christie´s em um comunicado.