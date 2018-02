Idosa é atingida no rosto por flecha disparada por vizinho ST. LOUIS, Estados Unidos (Reuters Life!) - Uma senhora norte-americana de 80 anos que estava comendo um doce, sentada à mesa de sua cozinha, foi atingida no rosto por uma flecha aparentemente disparada por um vizinho que treinava sua habilidade com arco e flecha, disse a polícia na quarta-feira.