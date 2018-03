'Idomeneo' estreia no Municipal de São Paulo "Só no caso de Mozart é possível falar de um compositor maduro aos 25 anos, mas trata-se disso mesmo: aqui, já o vemos em direção às grandes obras do final de sua carreira", diz o maestro chileno Rodolfo Fischer sobre "Idomeneo", ópera que ele rege a partir desta sexta no Teatro Municipal. Em versão de concerto cênico, a produção terá direção de Regina Galdino, que trouxe a história do rei de Creta para os dias atuais. No elenco, estão cantores brasileiros como Miguel Geraldi, Luisa Francesconi, Gabriella Pace, Claudia Riccitelli e Marcos Liesenberg.