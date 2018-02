'Ídolos Kids' dará chance às crianças que sabem cantar

Com jeito de bom moço, Cássio Reis foi escalado para o comando. "Tenho de lidar com pais sonhadores, alguns deles malucos. As crianças nunca lidaram com essas emoções, de levar um ''não''", analisa o apresentador. O corpo de jurados é formado pelo produtor musical e ex-Dominó Afonso Nigro, a cantora Kelly Key e o roqueiro João Gordo, que jura não estar aterrorizando as crianças com suas tatuagens e piercings. "A criançada me adora. Quem tem medo de mim é por causa dos pais, que se referem a mim como ''aquele gordo drogado e prostituído''", brinca o integrante do "Legendários", que sofreu ao ter de ouvir tantos candidatos cantando canções de Luan Santana. "Sofri, mas aprendi todas essas músicas".

Afonso Nigro acredita que a maior dificuldade é encarar a expectativa dos pais dos participantes. "Das crianças que vêm aqui, 99% não sabem o que estão fazendo. E você vê que o peso está na criança. Se elas cantam uma música com letra que fala de sexo, pedimos uma segunda opção", conta. De bobos, entretanto, os pequenos não têm nada. "Recebi várias cantadas", garante Kelly Key. As informações são do Jornal da Tarde.