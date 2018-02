Identidade em formação

O escritor bósnio Aleksandar Hemon estava em Chicago em 1992 quando sua cidade natal, Sarajevo, foi sitiada, o que impossibilitou sua volta. Apesar de ainda viver nos EUA, a Bósnia continua vagando em seus pensamentos, criando uma dualidade de culturas que impregna decisivamente sua literatura. É o que se observa em Amor e Obstáculos, livro de contos lançado agora pela Rocco.

"Sua visão de mundo é incomum e poética", elogiou, certa vez, o também autor Jonathan Safran Foer. De fato, o que une as narrativas é a voz de um único narrador, o filho de um diplomata bósnio, que, apesar de passar por países tão distintos (como o Congo, antigo Zaire), é obrigado a amadurecer à custa de circunstâncias violentas. O mundo, para Hemon, não parece ser um bom local para se viver. Ele respondeu às seguintes questões.

O narrador de Amor e Obstáculos divide-se entre a poesia e a prosa. Como foi esse trabalho de escrita?

É um trabalho essencialmente da linguagem. Ele, assim como eu, investiu na linguagem e vê o mundo nela e através dela. O narrador também escreve, o que significa dizer que se envolve com as pessoas na linguagem.

Muitas dessas histórias foram escritas enquanto você trabalhava no livro O Projeto Lazarus. Como foi a separação de textos?

Eu tinha muitos interesses, obsessões e situações narrativas que pretendia explorar ao escrever Lazarus - obra que me tomou quase 6 anos. Eu não queria enfiar tudo em um livro. Escrever histórias ao mesmo tempo me permitiu organizar meus interesses. Por exemplo, decidi que a família Brik não desempenharia um grande papel em O Projeto Lazarus, assim pude colocá-la em Amor e Obstáculos. Além disso, não queria que Brik mostrasse sua lista de leitura ou fizesse alusões literárias, então não há muito disso nos contos.

Um dos obstáculos, acredito, é a posição do narrador, sempre encurralado em situações desastrosas.

É verdade. O narrador vive enrascado em Amor e Obstáculos, mas são esses problemas que o ajudam a expressar e definir seu amor. Ou, pelo menos, tornar-se consciente da importância de si mesmo.

Por que os detalhes são tão importantes para você?

A literatura se baseia no campo da experiência humana que é, simultaneamente, delimitado pelo banal e pelo sublime.

Muito se fala sobre uma mudança radical no mundo depois dos atentados de 11 de Setembro de 2001. Foi, de fato, um fato marcante?

O mundo está em constante mudança, ou seja, há diferentes mundos coexistindo ao mesmo tempo. O meu mudou em 1989 (com a queda do Muro de Berlim), 1991 (com o desmantelamento da União Soviética e a divisão da Iugoslávia), 1992 (com a guerra da Bósnia), 1995 (com o fim da guerra da Bósnia), etc. O que aconteceu naquele 11 de Setembro foi usado como desculpa para os Estados Unidos acelerarem as transformações mundiais segundo seus desejos, decisões lamentáveis. O novo mundo nunca está estável, ainda que sem guerras ou conflitos. Acredito que houve uma semana nos anos 1960 em que durante quatro ou cinco dias o planeta inteiro ficou privado de uma guerra - foi a primeira vez, desde a Segunda Guerra Mundial, que foi possível acreditar que a paz era possível. É extremamente arrogante pensar que os Estados Unidos representam o mundo.

Você acredita que os romancistas têm uma obrigação moral com seus personagens e com seus leitores?

Com os personagens, certamente não - nada mais que um compositor teria com suas próprias notas. Com os leitores, haveria uma obrigação ética (mais do que moral) se eles fossem um grupo definível, monolítico e estático. Ou se o escritor fosse alguém que tivesse a certeza sobre como seria sua relação com o mundo antes de começar a escrever. A ética literária emerge durante o processo da escrita, bem como a ética da vida emerge no processo de viver.