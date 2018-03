Identidade e tragédia na abertura de Mostra

Qué lles puedo decir? Qual uma pombagira, toda vestida de vermelho, Marisa Paredes abriu ontem o Festival do Rio 2011. Depois de perguntar ao público o que poderia dizer sobre A Pele Que Habito, ela desandou a falar sobre o novo filme de Pedro Almodóvar, que será distribuído no Brasil pela Paris. Para a atriz, que convive com o autor espanhol há mais de 20 anos - a colaboração entre ambos ampliou-se a partir de De Salto Alto, em 1991 -, Pedro está inteiro no filme e, como toda sua obra, A Pele Que Habito é produto da redemocratização da Espanha.

Só um Estado democrático poderia aceitar a dura crítica que Almodóvar faz a instituições como família e Igreja - ela citou 'religião'. A Pele Que Habito chegou a Cannes, em maio, com pinta de campeão. Almodóvar poderia ter, enfim, a Palma de Ouro que persegue há anos. Os excessos do cineasta espanhol deixaram sem eixo o júri presidido por Robert De Niro e La Piel Que Habito foi ignorado como L'Apollonide, do francês Bertrand Bonello. A Pele Que Habito abriu o Festival do Rio, L'Apollonide integra a seleção do evento e o interessante é que, revistos agora - o filme de Bonello passou na Mostra Cine BH -, ambos dialogam entre si de forma muito interessante.

Uma prostituta é desfigurada por seu cliente no bordel de Bonello, um cirurgião plástico vinga-se realizando um experimento brutal que atinge uma pessoa na carne. Os dois filmes tratam de sexualidade, da identidade masculina e feminina. E nos dois a tragédia passa pelo olhar dos protagonistas - a prostituta que chora lágrimas de leite, o rapaz que se mira no espelho e vê... O quê? Marisa Paredes matou a charada. Disse que ao ler o roteiro ficou desconcertada, mas era Almodóvar e a Pedro não se diz não. O filme pronto produziu-lhe 'desassossego'.

A cerimônia de abertura teve até a presença do prefeito Eduardo Paes. Embora o convite exigisse black-tie - muita gente foi mais casual -, o prefeito compareceu simplesinho porque o braço da tipoia não lhe permitia vestir o terno especial. Houve um princípio de vaia, mas foi coberto pelos aplausos quando Paes disse a frase mágica - o Rio é coisa de cinema, tem a vocação do cinema, quer ser um grande centro produtor e difusor de cinema no Brasil e na América Latina. A Prefeitura é a grande parceira do festival (com a Petrobrás e outros patrocinadores).

Para a diretora artística Hilda Santiago e Walkiria Barbosa, que organiza o Rio Market, voltado à discussão do audiovisual como 'indústria', o importante é que existe uma família do cinema e ela estreita seus laços no festival. Autores, atores, técnicos e o público desfrutam juntos as possibilidades abertas pelos filmes, que com seu leque de diversidade - são 18 seções -, apontam para o (re)conhecimento do outro, e isso é sempre bom para a liberdade de expressão e o combate ao preconceito. Walkiria lembrou Steve Jobs e disse que o criador da Apple, morto na quarta-feira, criou as ferramentas para a digitalização que ajudou a democratizar ainda mais o acesso à realização. E viva a família cinema!

O festival desenrola-se em 40 pontos da cidade, desde os shoppings até a periferia. E já começou a mostrar suas atrações imperdíveis. O Fausto de Alexander Sokurov deve ser realmente muito bom para que o júri presidido por Darren Aronofsky lhe tenha outorgado o Leão de Ouro, em prejuízo de Terraferma, de Emmanuele Crealese. Por mais importante que seja o prêmio especial do júri, quem entra na competição sonha com o prêmio máximo e, em Veneza, é o Leão. Crealese é conhecido do paulistano graças à Mostra, que exibiu e depois lançou Nuovomondo. Já era um filme sobre imigrantes. Lá, eram italianos que, no começo do século passado, buscavam a fartura na América. Aqui, africanos que se introduzem na vida de uma família de pescadores sicilianos.

A história é vista do ângulo desses, de mãe e filho. Numa cena, o garoto parte num passeio de barco com a turista nórdica em quem está interessado. De noite, ele percebe a estranheza, um movimento no mar. Avançam aquelas pessoas que nadam desesperadamente e buscam tomar o barco. A impressão é de um ataque de zumbis. Provoca uma ruptura do casal, com desdobramentos na narrativa. Crealese está no Rio e deveria encontrar-se ontem com o repórter. Terraferma tem de ir para a Mostra. Quando o vir, você compreenderá quanto o cinema pode ser forte, crítico, rigoroso - e emocionante.