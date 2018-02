Ideias e roupas

Mudar de ideia é como mudar de estilo de roupa: no começo a alma não consegue identificar-se com a nova imagem, ela precisa perguntar a alguém para confirmar se a nova indumentária lhe senta bem. Ideias são pontos de vista, decisões íntimas que servem para enxergar o infinito Universo de um ângulo muito específico. Enquanto nossa humanidade reconhece que sua visão é apenas um ângulo do infinito, ela preserva sua liberdade e consegue mudar de ideia com relativa facilidade. Porém, quando nossa humanidade comete o erro de convencer-se de que seu particular ângulo de visão é o todo do infinito, ela perde a liberdade e se autolimita a uma condição que, aos poucos, se transforma no que lhe suga a vida e amaldiçoa tudo que toca.

ÁRIES 21-3 a 20-4

Nenhuma pessoa que se sinta injustiçada num relacionamento desenvolverá laços de confiança e cooperação mútua, que é tudo o que este mundo precisa para progredir na direção de algo maior e melhor para todos.

TOURO 21-4 a 20-5

O melhor está, atualmente, ao alcance de sua mão e, por isso, talvez passe despercebido. Ocorre que sua mente está concentrada em planos mirabolantes e de grande magnitude. Enquanto isso, o pequeno oferece delícias.

GÊMEOS 21-5 a 20-6

O pontapé inicial de todo empreendimento, seja de natureza comercial ou pessoal, é pleno de vigor, vitalidade e ardor no coração. Ideal seria que tal ardor se mantivesse ao longo de todo o tempo que durar o empreendimento.

CÂNCER 21-6 a 21-7

Aventurar-se é tão importante quanto preservar o bom andamento de tudo que foi conquistado. Em nome da aventura não é necessário abrir mão das raízes, mas tampouco se deve sacrificar a aventura em nome da preservação dessas.

LEÃO 22-7 a 22-8

Nenhuma negociação deve basear-se na impossibilidade de sua conclusão, a própria natureza do ato de negociar nega essa perspectiva. Tudo é negociável, tudo pode ser mudado, tudo precisa ganhar outra perspectiva.

VIRGEM 23-8 a 22-9

O brilho de uma pessoa não se irradia a partir do que ela tem, mas de quem ela é. Ser e ter são coisas bem diferentes, nota-se rapidamente quando uma pessoa tem muito, mas não consegue ser alguém brilhante.

LIBRA 23-9 a 22-10

Nada acontecerá por si só, sua alma se encontra no cruzamento de inúmeros caminhos e relacionamentos e precisa tomar decisões a respeito das quais não está segura. Porém, insegura ou não, melhor seguir em frente.

ESCORPIÃO 23-10 a 21-11

As decisões feitas na intimidade do coração são sagradas e por isso nunca devem ser profanadas. Porém, da mesma forma com que você as fez um dia, no outro é possível desfazê-las, de acordo com a mudança de pontos de vista.

SAGITÁRIO 22-11 a 21-12

Relacionar-se é trabalhoso, mas é o fundamento de toda força que promove grandes realizações. Toda ambição, para ser concretizada, requer que muitas pessoas se reúnam e lutem em torno de um mesmo ideal.

CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1

A vida não é ambiciosa, mas a consciência humana sim. Você deve assumir o que sua própria consciência cria e deseja, de modo que não haja nenhum deslize mental no sentido de culpar a vida pelo que acontece.

AQUÁRIO 21-1 a 19-2

Neste momento será mais fácil discordar do que entrar em acordo, mas isso não deve ser motivo de preocupação, apenas servir para constatar que você desenvolve ideias próprias e peculiares a respeito da vida.

PEIXES 20-2 a 20-3

O momento é único e original e por isso não pode ser comparado com qualquer outro que você tenha experimentado, na esperança de compreendê-lo melhor. Aliás, por enquanto é melhor nem pretender compreender nada.