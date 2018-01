'Ideal seria Calero ministro, não secretário de Cultura', diz Eduardo Paes

RIO - O prefeito Eduardo Paes reafirmou nesta quinta-feira, 19, que não indicou seu secretário de Cultura, Marcelo Calero, para o cargo de secretário nacional de Cultura do governo Michel Temer, e defendeu a permanência de um Ministério da Cultura independente, e não subordinado ao Ministério da Educação.

Calero já está se inteirando do novo cargo em Brasília, e não participou nesta manhã da entrega de certificados a 45 realizadores culturais da periferia premiados pela prefeitura. A cerimônia foi de apresentação do sucessor, Junior Perim, fundador do Circo Crescer e Viver e militante da cultura há 15 anos.

"Soube pelo Calero. Fiquei orgulhoso e feliz. Falei: 'vai com tudo!' O ideal é que Calero fosse ministro da Cultura. Sou defensor (do ministério), tem um simbolismo. Mas minha posição não é de cobrança. Não dou opiniões sobre o Planalto Central", disse Eduardo Paes.